"Мой район. Навигатор": телезрителям рассказали, где в Москве находится "дом-сказка"

На Пречистенской набережной красуется Доходный дом Перцовой, который называют "ларцом" и "домом-сказкой". Особняк с видом на Москву-реку и Храм Христа Спасителя построили в 1907 году, он принадлежал инженеру путей сообщения, меценату Петру Перцову и его жене.

Перцов хотел возвести дом для творческой интеллигенции, даже провел специальный конкурс архитекторов. В итоге получился дом в стиле модерн с ассиметричные окнами, башенками и самыми разными украшениями – балконы с драконами, золоченая решетка со львами, литой петух на шпиле, дымоход в виде спящей совы, узоры с персонажами из фольклора. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.