В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи и гости столицы могут бесплатно покататься на коньках, если предварительно пройдут электронную регистрацию. Об этом рассказали в организационном комитете, который отвечает за проведение цикла столичных мероприятий "Московские сезоны".

"5 декабря открывается регистрация для всех желающих покататься на бесплатных катках площадок "Московских сезонов". С 9 декабря на 19 катках катание будет организовано по сеансам. Предварительная регистрация доступна в приложении "Московские сезоны" и на сайте moscowseasons.com", – передает ТАСС сообщение организаторов.

Любители активного отдыха могут выбрать удобное место и время для катания на коньках. В оргкомитете посоветовали заранее приходить на выбранную локацию. Там также предупредили, что регистрация отменяется, если человек опоздал более чем на 30 минут.

Те, у кого нет коньков и специальной защиты, могут взять их за отдельную плату. Так, стоимость будет следующая:

прокат коньков – 50 рублей, залог – две тысячи рублей;

комплект защиты (наколенники, налокотники) – 50 рублей, залог – одна тысяча рублей;

шлем – 50 рублей, залог – одна тысяча рублей.

На каток пускают детей от трех лет, однако до 14 лет они могут выходить на лед только в сопровождении взрослых. Отмечается, что родителям могут выдать валенки за залог в размере 1 тысячи рублей.

На катки нельзя приносить:

сумки;

рюкзаки;

пакеты;

продукты питания;

другие личные вещи.

Организаторы также рассказали, что посетители городских катков могут поучаствовать в проекте "Москва помогает". В специальный штаб можно передать подарки к Новому году, которые отправятся детям жителей новых регионов РФ и участникам спецоперации.

Ранее самый большой каток с искусственным льдом в Москве открылся на ВДНХ. Площадь ледовой площадки составляет 20 тысяч "квадратов", она рассчитана на 4,5 тысячи человек.

Также заработали катки в Парке Горького и "Лужниках".

Как отмечал Сергей Собянин, к новому зимнему сезону в столице откроется свыше 200 катков с искусственным льдом. Их обустроят в парках, дворах и на 19 площадках фестиваля "Московские сезоны". Везде сделают раздевалки, освещение, пункты проката и оказания первой помощи.



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