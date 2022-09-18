Собянин: работы по городскому благоустройству Москвы завершены на 90-95% в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил, что практически все запланированные на 2022 год работы по благоустройству городских объектов завершены. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Большинство объектов уже закончено, процентов на 90-95. Большой фронт работы в этом году был. Около 3,5 тысячи объектов", – заявил мэр столицы.

По словам градоначальника, преимущественно были обновлены дворы, маленькие скверы и улицы. При этом также были реализованы более масштабные проекты – парк "Покровское-Стрешнево", "Кусково", "Яуза" и некоторые другие.

Собянин объяснил, что проведение работ на постоянной основе согласуется с экспертами и жителями. Он отметил, что подавляющее большинство работ проводится в округах Москвы, а не в центре столицы.

Ранее в комплексе городского хозяйства рассказали о завершении работ по экологической реабилитации водоема на Широкой улице, входящего в состав будущего парка "Яуза". За период благоустройства специалисты убрали 2 тысячи кубометров иловых осадков и мусора, а также укрепили берега водоема.