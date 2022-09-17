В Москве с начала года реконструировали 120 км водопроводных и канализационных сетей

Фото: mosvodokanal.ru
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подвел промежуточные итоги работы по реконструкции водопроводных и канализационных сетей столицы в 2022 году. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"В городе ведется масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций, что позволяет повысить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году уже провели реконструкцию почти 120 километров водопроводных и канализационных сетей, мероприятия проходят во всех административных округах", – заявил представитель мэрии.
Во временной промежуток с 2011 года в городу суммарно обновили примерно 1,3 тысячи водопроводных сетей, а также более 580 километров – канализационных.
В комплексе городского хозяйства объяснили, что нуждающиеся в ремонте сети выявляют при помощи теледиагностики за счет роботехнического комплекса. При этом непосредственно ремонтные работы в 90% случаев выполняются бестраншейными методами.
Отдельно в ведомстве подчеркнули, что не отключают абонентов на время реконструкции благодаря закольцованности московской системы центрального водоснабжения.
Ранее стало известно, что подача тепла в жилые дома Москвы начнется в воскресенье, 18 сентября. Заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что на следующей неделе возобновится и теплоснабжение промышленных и торговых объектов.
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