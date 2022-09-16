Москвичам рассказали, что делать, если в квартире не включили отопление

Отопление в жилых домах Москвы начнут включать с 18 сентября. Столичные власти напомнили, что это произойдет не одномоменто, а в течение нескольких дней. Рассказываем, что делать, если в доме не заработали батареи, а также куда обращаться, если в квартире недостаточно тепло.



"Начнем пуск тепла"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году отопительный сезон в столице начался раньше срока из-за резкого похолодания. Еще с прошлой недели батареи заработали в некоторых школах, детсадах, медицинских и спортивных учреждениях. Отопление включали по заявкам администраций социальных объектов. Очередь дошла и до жилых домов.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства В воскресенье, 18 сентября, с учетом погодных условий начнем пуск тепла в жилые дома, на следующей неделе – на промышленные и торговые объекты. Процедура займет несколько дней.

По словам Бирюкова, перед началом отопительного сезона городские службы должным образом подготовили тепловые магистрали и другие объекты. Все системы были проверены и готовы к подаче тепла 1 сентября.

"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий", – приводил ранее цифры Бирюков.

Также в этом году в более чем в 1,4 тысячи столичных домов заменили внутридомовые системы центрального отопления по программе капитального ремонта. Это дает гарантии, что отопительный сезон будет безаварийным.



Батареи остались холодными?

Если прошло пять дней с начала отопительного сезона, а батареи в квартире так и не стали теплыми, нужно набрать на горячую линию по вопросам включения отопления по номеру 8 (800) 100-23-29. Кроме того, по этой проблеме проконсультируют специалисты круглосуточной горячей линии для потребителей единой теплоснабжающей организации Москвы "МОЭК". Для связи с ними следует позвонить по телефону +7 (495) 539-59-59.

Также москвичи могут оставить заявку онлайн на портале mos.ru через сервис "Вызов мастера" или через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Важно учитывать, что во время отопительного сезона температура жилого помещения должна быть не ниже 18 градусов. В угловых комнатах – не ниже 20 градусов.

Для замера температуры в квартире необходимо закрыть все окна и двери. Делать это следует в центре самой большой комнаты, причем термометр нужно держать на высоте одного метра от пола. Расстояние до ближайших батарей и наружной стены должно быть не менее 0,5 метра.

Если температура оказалась ниже нормы, то следует повторить те же самые шаги, что и в случае, если тепло не пришло в дом. То есть позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления, связаться с МОЭК или оставить заявки онлайн.

Кроме того, можно обратиться в управляющую компанию дома. Контакты всех УК есть на портале "Дома Москвы". Или пожаловаться в Мосжилинспекцию через электронную приемную на сайте mos.ru либо лично по адресу проспект Мира, дом 19.

