Отопление в жилых домах Москвы начнут включать 18 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Подача тепла в жилые дома Москвы начнется в воскресенье, 18 сентября. Об этом заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, со следующей недели тепло начнет поступать на промышленные и торговые объекты. Он добавил, что отопление не включат в один момент, процедура займет несколько дней.
"Городские службы провели масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, все тепловые магистрали и объекты подготовлены должным образом, проведены гидравлические и температурные испытания сетей, выявленные ненадежные участки отремонтированы", – подчеркнул Бирюков.
Заммэра гарантировал надежное теплоснабжение на протяжении всего сезона.
Отопление по заявкам начали включать в социальных учреждениях Москвы 6 сентября. Первые просьбы поступили от медорганизаций и детсадов. Тогда Бирюков рассказал, что процедура включения отопления во всем городе по установленным нормативам занимает пять суток.
В Подмосковье же отопительный сезон начался 12 сентября. Сначала теплом пообещали обеспечить школы, детские сады и больницы, а потом включить отопление в квартирах.
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