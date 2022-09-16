В МОЭК сообщили о готовности подавать тепло в жилые дома Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) сообщила о готовности подавать тепло в жилой сектор столицы. Об этом сообщается в пресс-службе компании.
"В соответствии с решением правительства города включение отопления в многоквартирных домах начнется 18 сентября. Всего подача тепла будет обеспечена в 74 тысячи зданий, из них 34 тысячи – жилые дома", – рассказали в МОЭК.
По данным компании, технические мероприятия при подключении теплоснабжения занимают до пяти дней.
В процессах будут задействованы примерно 2,5 тысячи сотрудников. Для этого они изменят положение около 300 тысяч задвижек на тепловых сетях столицы. Одновременно с этим необходимые приготовления выполняют сотрудники управляющих компаний на местах.
Накануне стало известно, что подача тепла в жилые дома Москвы начнется в воскресенье, 18 сентября. Заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что на следующей неделе возобновится и теплоснабжение промышленных и торговых объектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: