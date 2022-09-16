В МОЭК сообщили о готовности подавать тепло в жилые дома Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) сообщила о готовности подавать тепло в жилой сектор столицы. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

"В соответствии с решением правительства города включение отопления в многоквартирных домах начнется 18 сентября. Всего подача тепла будет обеспечена в 74 тысячи зданий, из них 34 тысячи – жилые дома", – рассказали в МОЭК.

По данным компании, технические мероприятия при подключении теплоснабжения занимают до пяти дней.

В процессах будут задействованы примерно 2,5 тысячи сотрудников. Для этого они изменят положение около 300 тысяч задвижек на тепловых сетях столицы. Одновременно с этим необходимые приготовления выполняют сотрудники управляющих компаний на местах.

Накануне стало известно, что подача тепла в жилые дома Москвы начнется в воскресенье, 18 сентября. Заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что на следующей неделе возобновится и теплоснабжение промышленных и торговых объектов.