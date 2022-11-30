Проект "Притяжение" получил престижную премию в области архитектуры и дизайна

Фото: официальное сообщество проекта "Притяжение" в социальной сети "ВКонтакте"

Проект общественного пространства "Притяжение" в Магнитогорске стал обладателем двух наград международной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини" Premio del Pubblico, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Премия проводится ежегодно с 2018 года. В международный совет и жюри входят представители 32 стран. В 2022 году на участие в премии было подано 1 123 заявки из 74 стран.

По результатам онлайн-голосования на сайте премии входная группа "Притяжения" была признана лучшим проектом общественного здания или сооружения, а ландшафт общественного пространства стал лучшим реализованным проектом ландшафтной архитектуры. Генеральным проектировщиком парка является Институт "Мосинжпроект" – головная проектная организация группы компаний "Мосинжпроект". Церемония награждения состоялась в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга.



"Уникальное многофункциональное общественное пространство "Притяжение" станет не только центром социальной активности для жителей Челябинской области, но и важным туристическим объектом, заметной достопримечательностью для всего Урала. Двойная награда – свидетельство успехов проектировщиков холдинга и важная оценка всей деятельности "Мосинжпроекта", – подчеркнул Юрий Кравцов.

Фото: официальное сообщество проекта "Притяжение" в социальной сети "ВКонтакте"

Генеральный директор Института "Мосинжпроект" Рустам Черкесов отметил, что удостоенные приза зрительских симпатий часть парка и входная группа были открыты этим летом в числе объектов первой очереди общественного пространства "Притяжение".



"Посетители сайта премии "Золотой Трезини" отдали за "Притяжение" больше всего голосов, и мы благодарны за такое признание. Общественное пространство будет служить многим людям – его будут посещать и местные жители, и туристы, – и кому, как не им, оценивать проделываемую работу", – заявил Черкесов.



Директор ООО "Территория Притяжения" Руслан Новицкий добавил, что генеральный проектировщик – компания "Институт "Мосинжпроект" – с высоким профессионализмом подходит к реализации архитектурной концепции проекта "Притяжение" в Магнитогорске, применяя передовые технологии проектирования общественных пространств и зданий.



Заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО "Мосинжпроект" Антон Жиганов отметил, что проект "Притяжение" демонстрирует широкие возможности специалистов группы компаний в области реализации крупных градостроительных инициатив.



"Компетенции специалистов холдинга позволяют создать объект любой сложности – общественные пространства, комплексы зданий, транспортную инфраструктуру – и вписать его как в природный ландшафт, так и в городскую среду, как на периферийных территориях, так и в центре мегаполиса", – подчеркнул Жиганов.

Фото: официальное сообщество проекта "Притяжение" в социальной сети "ВКонтакте"

По его словам, уникальный проект в Магнитогорске станет примером для представителей других российских городов, которые им вдохновятся и захотят реализовать у себя проекты территориального развития подобного масштаба. Жиганов выразил уверенность, что пример проекта "Притяжение" стимулирует формирование городской среды нового поколения во многих субъектах Российской Федерации.

Ранее группа компаний "Мосинжпроект" победила в трех номинациях независимой отечественной премии Green Property Awards 2022. Реализованные с участием холдинга проекты также были удостоены наград: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" признали лучшим спортивным сооружением, а электродепо "Сокол" Московского метрополитена победило в номинации "Объект транспортной инфраструктуры".

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