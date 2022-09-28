Бочкарев рассказал об устройстве парка в составе ТПУ "Некрасовка"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о создании нового парка площадью 4,3 гектара в составе ТПУ "Некрасовка".

"Новым общественным пространством будут пользоваться как пассажиры ТПУ, так и местные жители. В парке расположены три крытые аллеи, через которые горожане в любую погоду смогут с комфортом добраться до метро, а также пройти к автобусным остановкам", – заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что на главной аллее парка появятся фонтан и амфитеатр. На территории высадят примерно 22 тысячи деревьев и кустарников, адаптированных для климата средней полосы России.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что специалисты при создании парка придерживались принципов удобства, безопасности и экологичности. Так, для освещения используются энергосберегающие светильники, а фонтан оснащен интеллектуальной системой управления.

Кроме того, на детских и спортивных площадках уложено специальное травмобезопасное покрытие. Со стороны парка, выходящей на Покровскую улицу, установлен шумозащитный экран. Дорожки в новом парке выполнены из гранита.

Генеральный директор ООО "Институт "Мосинжпроект" Рустам Черкесов добавил, что все функциональные зоны парка объединены дорожно-тропиночной сетью. Проектирование было выполнено таким образом, чтобы горожане могли оперативно переходить от павильонов метро к пешеходным переходам на другой стороне парка.

Ранее сообщалось, что в парке "Покровское Стрешнево" создали новые смотровые площадки и набережные у Иваньковских прудов. Кроме того, были модернизированы существующие площадки, выполненные в разной стилистике.

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