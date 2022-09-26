Национальный футбольный центр планируют построить в Хорошёво-Мнёвниках

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В столичном районе Хорошёво-Мнёвники выделили земельный участок площадью шесть гектаров под строительство Национального футбольного центра. Это будет новая база национальных и молодежных сборных, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в центре планируют создать три больших поля с гибридным газоном, подогревом и автоматическим поливом. На одном из них оборудуют трибуны на 500 зрителей. Кроме того, возведут здание, в котором разместят тренерские штабы, департаменты и службы Российского футбольного союза (РФС).
Предполагается, что центр будет работать круглый год. Точные параметры застройки утвердят после разработки и одобрения проекта планировки территории, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на средства инвесторов построят три новых физкультурно-оздоровительных комплекса на западе, юго-западе Москвы и в Зеленограде. Отмечалось, что один спорткомплекс расположится на Боровском шоссе, его площадь составит 3,9 тысячи квадратных метров.
Второй комплекс площадью 3 тысячи квадратных метров будет построен на улице Адмирала Лазарева. Третий – на улице Александровке в Зеленограде, он будет иметь площадь 5,1 тысячи квадратных метров. Его обещают построить за 5,5 года.
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