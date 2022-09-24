Скалолазные центры построят в Головинском районе и Новогирееве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Скалолазные центры построят в бывшей промзоне Автомоторная в Головинском районе и на участке в Новогирееве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на этих же участках построят высокотехнологичные производства и объекты общественно-делового назначения.

При этом общий объем инвестиций в реорганизацию участков превысит 200 миллиардов рублей. В результате там появится около 13 тысяч новых рабочих мест.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман поведал, что новые скалодромы будут мотивировать жителей заниматься скалолазанием.

"Уже известно, что суммарная площадь скалолазных центров на месте участка бывшей промзоны Автомоторная и неэффективно используемой территории на Кусковской улице составит около 10 тысяч квадратных метров", – сказал Гаман.

Он добавил, что благодаря этому жители районов получат спортивные объекты в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что у Иваньковских прудов в парке "Покровское Стрешнево" создали новые смотровые площадки и набережные, а также обновили уже существующие. Как отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников, в парке имелось 11 смотровых площадок, выполненных в разной стилистике. Теперь их оформили в едином стиле.

