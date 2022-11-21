Надземный переход построят между набережной Москвы-реки и Мнёвниковской поймой

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Надземный переход построят между набережной Москвы-реки и территорией возле станции "Мнёвники" Большой кольцевой линии метро. Об этом заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, переход сделают в форме стеклянной трубы. Объект будет состоять из двух пролетных строений длиной 51 и 38 метров. Проектом предусмотрена промежуточная опора между проезжими частями автодороги. Бочкарев добавил, что часть фасадов и поперечные кольца перехода выполнят в ярко-красном цвете.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что прозрачная часть перехода будет выполнена из моллированного стекла по стальному каркасу.

"Конструкцией предусмотрены две башни-схода по разные стороны улицы Нижние Мнёвники, одна из которых будет трехуровневой, а другая – двухуровневой. Их облицуют трехслойными алюминиевыми панелями красного и светло-серого цвета и оснастят лифтами для маломобильных групп населения грузоподъемностью 630 килограммов", – отметил Кравцов.

Гендиректор ООО "Институт "Мосинжпроект" Рустам Черкесов уточнил, что проект выполнят с применением технологий информационного моделирования, что позволит предусмотреть все элементы объекта и особенности местности. Он добавил, что на переход можно посмотреть в трехмерной модели, которая меняется в зависимости от выбора компонентов.

"Автоматизация расчетов ускоряет работу, а наглядный объем материалов и работ дает специалистам сделать оптимальное проектное решение, которое позволит добиться высокого качества и надежности объекта, при этом снизить затраты на его создание", – сказал Черкесов.

Бочкарев подчеркнул, что "Мосинжпроект" координирует строительство инженерных коммуникаций, дорог и пешеходных маршрутов. В настоящее время в Мнёвниковской пойме подготавливают площадки под жилую и деловую застройки, объекты спорта и социальной инфраструктуры.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что Мнёвниковская пойма станет частью крупного паркового кластера столицы. Территорию соединят с парком "Фили", Гребным каналом и другими объектами с помощью новых пешеходных маршрутов.

При этом мосты между собой соединят непрерывной велопешеходной дорожкой.



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