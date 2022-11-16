Фото: stroi.mos.ru

Мневниковская пойма станет частью крупного паркового кластера столицы. Благодаря новым пешеходным маршрутам она будет соединена с парком "Фили", Гребным каналом и другими точками притяжения москвичей, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Уточняется, что мосты между собой будут соединены непрерывной велопешеходной дорожкой. Это позволит интегрировать общественные пространства районов Крылатское, Хорошёво-Мнёвники и Филёвский Парк в единый парковый кластер.

Как отметила главный архитектор проекта сектора градостроительного проектирования территорий зеленого фонда Института Генплана Москвы Марина Елагина, один из мостов будет вести в сторону Крылатского, что поможет повысить доступность знаковых спортивных мест, включая Олимпийскую велотрассу. Другая же конструкция, по ее словам, пойдет в сторону Филёвского парка.

В свою очередь, руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская обратила внимание на то, что сильным толчком к развитию территории Мневниковской поймы стало возведение станций Большой кольцевой линии метро "Терехово" и "Мнёвники".

Кроме новых мостов и благоустроенной набережной, в районе Мневниковской поймы появятся спортивные и детские площадки, музыкальная академия, спортивно-образовательные объекты, а также ЖК с подземной автостоянкой.

Ранее сообщалось, что мосты над Мневниковской поймой будут заканчиваться не крутыми резкими подъемами, а плавными скатами. Просторные велодорожки, в свою очередь, сделают переход удобным для всех горожан. Уточнялось, что общая площадь территории, на которой пройдут работы, составит 46 гектаров. Благодаря возведению образовательных и спортивных объектов удастся создать в этом районе новые рабочие места.



"Мой район. Навигатор": современные велопешеходные мосты построят над Мневниковской поймой

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