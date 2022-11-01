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01 ноября, 22:00

Город

"Мой район. Навигатор": современные велопешеходные мосты построят над Мневниковской поймой

"Мой район. Навигатор": современные велопешеходные мосты построят над Мневниковской поймой

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Современные велопешеходные мосты построят над Мневниковской поймой. Один из них соединит пойму с Островной улицей в Крылатском. Рядом сделают набережную со спусками к воде, цветниками и детскими площадками. Второй мост свяжет Мневниковскую пойму и парк "Фили".

Изящные мосты будут заканчиваться не крутыми резкими подъемами, а плавными вытянутыми скатами. А просторные велодорожки сделают переход комфортным для всех жителей. Общая площадь территории, на которой пройдут работы, составляет 46 гектаров. В рамках этого же проекта в районе Мневниковской поймы построят жилые дома, музыкальную академию и спортивно-образовательный комплекс. Все это улучшит жизнь более тысячи человек, а также даст городу новые рабочие места. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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