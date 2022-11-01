"Мой район. Навигатор": набережную канала имени Москвы адаптировали для маломобильных

На севере столицы завершилось благоустройство набережной канала имени Москвы. Перед специалистами была поставлена задача создать комфортную зону отдыха у воды. Они постарались учесть все пожелания местных жителей.

В итоге на набережной появились детские площадки, спортивная зона с полями для игры в пляжный футбол и волейбол, а также уличные тренажеры и пространство для воркаута. Вся прилегающая территория набережной канала имени Москвы теперь полностью адаптирована для маломобильных горожан.

Общая площадь благоустройства – почти 14 гектаров. В парковой части оборудовали дополнительные системы освещения и видеонаблюдения. В целях безопасности организовали посты охраны и установили "тревожные" кнопки.