Бочкарев сообщил о работах по устройству кровли и фасада в учебном кластере "Ломоносов"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В учебном кластере "Ломоносов" ведется устройство кровли и фасада. Готовы монолитные и железобетонные конструкции здания, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Комплекс возводят в составе научной долины "Воробьевы горы". В строительстве объекта задействованы 1 560 человек.

"На площадке завершены работы нулевого цикла и возведение монолитных железобетонных конструкций. На финальной стадии находится устройство внутренних стен и перегородок, кровли и фасада", – уточнил заммэра.

Благоустройство близлежащей территории выполнено на 49%, сообщил Бочкарев. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.

Кластер будет состоять из 10 этажей. В нем расположатся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры сертификации и испытаний и другие пространства. Помимо этого, в здании организуют помещения для выставок.

"Первый кластер "Ломоносов" строит правительство Москвы. Здание площадью 65 тысяч квадратных метров будет готово к заселению в конце этого – начале следующего года", – рассказал Сергей Собянин.

К кластеру уже провели инженерные сети и коммуникации. К зданию также уже подвели водосток и водопровод. В конце сентября готовность объекта составляла 79%.

До этого кластеру присвоили официальный адрес. Он находится в доме № 1 на Раменском бульваре.



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