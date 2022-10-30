"Аэрофлот" завершил переход на отечественную систему бронирования

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская авиакомпания "Аэрофлот" завершила переход на новую систему бронирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

"Переход на новую систему бронирования и регистрации завершен, мы открыли продажи и возобновили работу онлайн-сервисов", – рассказали в компании.

Новая система бронирования и регистрации является отечественной разработкой. Ранее сообщалось, что сервисы "Аэрофлота" будут недоступны 29 и 30 октября. Некоторые услуги по-прежнему могут быть ограничены.

Для того, чтобы пользоваться обновленными услугами, требуется на платформе iOS установить на рабочий стол ярлык сайта. Для гаджетов под управлением Android достаточно обновить имеющееся приложение.

Несмотря на переход на новую электронную систему, программа лояльности "Аэрофлот Бонус" работает в обычном режиме. У пассажиров по-прежнему сохраняется доступ к накопленным милям.

В начале декабря стало известно, что "Аэрофлот" повысил плату за возврат и обмен авиабилетов на международные рейсы. Сумма взыскания составит 46 евро или долларов.

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