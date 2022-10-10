"Аэрофлот" повысил плату за возврат и обмен заграничных авиабилетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" повысил плату за возврат и обмен авиабилетов на международные рейсы до 46 евро или долларов с 5 октября. Об этом сообщает газета "Известия".

В данном случае речь идет о сумме, которую взимает авиакомпания. Плату пришлось повысить из-за роста расходов на выполнение этих операций, объяснили в "Аэрофлоте".

"При международных перевозках (за транзакцию): для перевозок, оформленных с 5 октября, – 46 EUR/USD (до этого – 37 EUR/42 USD). Кроме перевозок от п. п. Японии: для перевозок, оформленных с 5 октября, – 6600 JPY (до этого – 4900 JPY)", – отмечается в материале.

Однако после начала спецоперации на Украине "Аэрофлот" не осуществляет рейсы в Японию. Российским перевозчикам также запрещено летать в страны ЕС, Великобританию и США.

Для перелетов на территории РФ плата за возврат или обмен билета не поменялась, с 12 апреля она составляет 2 800 рублей.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туроператоры и отельеры будут оперативно возвращать деньги за путевки мобилизованным гражданам. Соответствующие рекомендации были даны бизнесменам.

До этого авиакомпания "Аэрофлот" пообещала возвращать деньги за билеты призванным на службу россиянам. Перевозчик признал, что в таком случае отказ пассажира от поездки является вынужденным.



Новости часа: туроператоры не фиксируют массового возврата туров в связи с мобилизацией

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!