Авиакомпания "Победа" запустит рейсы из Москвы в Минск с 28 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Авиакомпания "Победа" с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Минск. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на новый регулярный рейс Москва – Минск. Полеты по этому маршруту начнутся 28 октября 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты будут вылетать каждый день из столичного аэропорта Внуково.

В пресс-службе перевозчика также добавили, что сейчас самолеты "Победы" трижды в неделю летают в Минск из Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что "Победа" с ноября этого года возобновит полеты из Шереметьево. Оттуда будут совершаться рейсы в Казань, Екатеринбург, Волгоград, Сочи, Мурманск, Красноярск и еще порядка двух десятков городов России.



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