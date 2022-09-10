Авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Антальей

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Турецкая авиакомпания Southwind Airlines с 10 сентября начала выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Антальей. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Шереметьево.

"10 сентября 2022 года авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять рейсы по маршруту Анталья – Москва – Анталья в международный аэропорт Шереметьево", – сообщили в пресс-службе.

Пассажиров авиакомпании будут обслуживать в терминале аэропорта C. Их будут перевозить самолетами Airbus A330 и Airbus A321, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Победа" с ноября возобновит полеты из Шереметьево. Отмечалось, что продажа билетов на зимние даты начнется в ближайшее время.

На первых порах для покупки будет доступно свыше 20 тысяч билетов. Из Шереметьево лоукостер будет совершать рейсы в Казань, Екатеринбург, Волгоград, Сочи, Мурманск, Красноярск и еще порядка двух десятков городов России. Часть рейсов будет по-прежнему выполняться из Внуково, добавили в пресс-службе компании.