"Победа" сообщила о планах возобновить полеты в Турцию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания "Победа" намерена возобновить полеты в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

Ранее СМИ писали о планах компании по возобновлению полетов в Анталью и, возможно, Стамбул.

"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Победа" с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Минск. Самолеты будут вылетать каждый день из столичного аэропорта Внуково. Сейчас самолеты "Победы" трижды в неделю летают в Минск из Санкт-Петербурга.

Кроме того, "Победа" с ноября этого года возобновит полеты из Шереметьево. Оттуда будут совершаться рейсы в Казань, Екатеринбург, Волгоград, Сочи, Мурманск, Красноярск и еще порядка двух десятков городов России.



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