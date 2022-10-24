11:35Транспорт
"Победа" сообщила о планах возобновить полеты в Турцию
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Авиакомпания "Победа" намерена возобновить полеты в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.
Ранее СМИ писали о планах компании по возобновлению полетов в Анталью и, возможно, Стамбул.
"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что "Победа" с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Минск. Самолеты будут вылетать каждый день из столичного аэропорта Внуково. Сейчас самолеты "Победы" трижды в неделю летают в Минск из Санкт-Петербурга.
Кроме того, "Победа" с ноября этого года возобновит полеты из Шереметьево. Оттуда будут совершаться рейсы в Казань, Екатеринбург, Волгоград, Сочи, Мурманск, Красноярск и еще порядка двух десятков городов России.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!