Бортпроводники "Аэрофлота" обучатся обращаться с пластиковыми наручниками для дебоширов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бортпроводников компании "Аэрофлот" обучат обращению с пластиковыми наручниками для дебоширов, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиаперевозчика.

Уточняется, что обучение будет организовано на базе Авиационной школы "Аэрофлота". Бортпроводники смогут начать применять данные средства при необходимости уже в период осенне-зимней навигации.

С инициативой выдавать бортпроводникам специальные средства для сдерживания дебоширов ранее выступило министерство транспорта РФ. К числу средств в ведомстве отнесли пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Отмечалось, что доступ посторонних лиц к ним должен быть исключен, а члены экипажа обязаны держать под постоянным наблюдением нарушителя, в отношении которого они применены.

Сообщалось, что возможность применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни к авиадебоширам экипажи самолетов авиакомпаний РФ получат с сентября. Соответствующее постановление подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.



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