Мобильное приложение "Аэрофлота" на iOS будет недоступно с 29 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мобильное приложение "Аэрофлота" на смартфонах на платформе iOS станет недоступно с 29 октября. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что с 29 по 30 октября перевозчик планирует осуществить переход на российскую систему бронирования, из-за чего его основные онлайн-сервисы будут недоступны. Ограничения будут действовать с 14:00 по московскому времени 29 октября до окончания 16:00 по московскому времени 30 октября.

"На сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота" полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг, а также онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия", – говорится в материале.

Отмечается, что Android-версию приложения "Аэрофлота" будет необходимо обновить. Версия приложения для iOS больше не будет доступна.

Ранее "Аэрофлот" временно приостановила онлайн-регистрацию на рейсы из-за проведения технических работ. Ограничение распространяется на рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия".

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