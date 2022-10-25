"Аэрофлот" приостановит онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" временно приостановит онлайн-регистрацию на рейсы в среду, 26 октября, с 02:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Ограничение будет распространяться на рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия". Отмечается, что это связано с проведением технических работ.

"Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета", – говорится в сообщении.

Кроме того, будет временно прекращена продажа субсидированных перевозок в мобильном приложении и на сайте "Аэрофлота".

Ранее авиакомпания S7 сообщила, что покупка билетов в режиме онлайн на официальном сайте перевозчика будет временно недоступна с 26 октября. Отмечалось, что такие ограничения связаны с переходом S7 на новую систему.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!