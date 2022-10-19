Покупка билетов авиакомпании S7 будет временно недоступна в онлайн-формате

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Часть функций портала авиакомпании S7, в том числе покупка билетов, будут временно недоступны с 26 октября. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Подобные ограничения вызваны переходом S7 на новую систему.

"С 26 октября мы переходим на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Это не повлияет на полеты: рейсы будут выполняться по расписанию", – сообщили в компании ТАСС.

С 26 октября пользователи не смогут пройти онлайн-регистрацию на рейсы, выбрать места в самолете, добавить багаж и совершить ряд других действий.

Ранее сообщалось, что S7 и "Аэрофлот" не станут ограничивать продажу билетов из-за частичной мобилизации в России. Подобных действий должны были придерживаться авиакомпании "Победа" и "Россия". Дополнительно в S7 подчеркнули, что продажа билетов на зарубежные рейсы также не будет ограничена.

В то же время "Аэрофлот" обязался вернуть призывникам деньги, потраченные на билеты до объявления частичной мобилизации в РФ. Для этого пассажирам необходимо обратиться в место приобретения билета с документов, предоставляющим необходимость аннулирования покупки.

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