В Минтрансе РФ предложили разрешить устанавливать на самолеты неоригинальные запчасти

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Минтранс подготовил проект документа, согласно которому станет возможной замена запчастей на самолетах иностранного производства на неоригинальные. Проект размещен на портале правовых актов.

В тексте документа говорится, что такие запчасти должны быть изготовлены "по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе". В то же время отсутствует указание на конкретные государства.

Также отмечается, что отечественное производство авиазапчастей и их сертификация займут гораздо больше времени, чем эксплуатация многих комплектующих.

Документ также предлагает проводить ремонт самолетов по документации, разработанной организациями государств, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе. Это касается и стран, не занимающихся разработкой эксплуатируемой в России авиатехники.

Ранее Владимир Путин заявил, что российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение". По словам российского лидера, парк российских авиакомпаний должен быть существенно расширен.



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