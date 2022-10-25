Татьяна Филева покинула пост главы S7 Group

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Акционер S7 Group Татьяна Филева покинула пост генерального директора холдинга, сообщает РИА Новости.

"Двадцать первого октября 2022 года Дмитрий Куделькин вступил в должность генерального директора ЗАО "Группа компаний С7", сменив на этой позиции акционера холдинга Татьяну Филеву", – заявил информагентству представитель компании.

Несмотря на уход с руководящего поста, Филева продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов, стоящих перед группой компаний.

В S7 Group добавили, что в новой должности гендиректора Дмитрий Куделькин займется стратегическим развитием холдинга, а также сфокусируется на эффективности его операций в новых условиях.

Куделькин работал в команде S7 с 2004 года. До нового назначения он более 12 лет руководил бюджетным управлением холдинга, а в 2021 году перешел на пост заместителя генерального директора группы и работал с коммерцией, стратегией и маркетингом.

Ранее стало известно, что S7 Airlines наравне с "Аэрофлотом" не планирует ограничивать продажу билетов на фоне частичной мобилизации, которая была объявлена в стране Владимиром Путиным 21 сентября.

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