Власти Москвы выставили на продажу 154 машино-места в СЗАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков сообщил, что город выставил на торги 154 парковочных места в четырех районах столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Аукционы пройдут в Строгине, Куркине, Митине и Щукине.

"Автовладельцы столицы активно приобретают машино-места на аукционах: с начала года было реализовано более четырех тысяч подобных объектов. Сейчас на северо-западе Москвы можно приобрести 154 парковочных места на многоуровневых наземных и подземных стоянках", – заявил специалист.

По словам Щербакова, речь идет о местах площадью от 11,3 до 22,2 квадратного метра. Они располагаются в промышленных кварталах СЗАО.

В Куркине москвичам доступны 59 машино-мест в паркингах на Соколово-Мещерской улице, 35 мест – на подземной стоянке и 24 места – на наземной. В Щукине, Строгине и Митине предлагают 35, 29 и 31 место соответственно.

Парковочные места планируется реализовать на открытых электронных аукционах посредством публичного предложения и на торгах без объявления цены. Победителем становится тот, кто предложил наиболее высокую цену.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить число бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и сопровождающих. Зачастую пациентам приходится парковаться слишком далеко от учреждений.