Функция по изменению времени появилась в приложении "Парковки России"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В приложении "Парковки России" появилась функция, позволяющая отмотать назад время начала парковки, если автомобилист не оплатил ее вовремя. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"По просьбам автомобилистов мы добавили в приложение "Парковки России" возможность изменить время начала парковки. Сервис будет полезен добросовестным водителям, которые оплачивают парковку в приложении – в среднем это 1,1 миллиона активных пользователей в месяц", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Кроме того, пользователи по-прежнему могут изменить номер машины и парковочной зоны или продлить истекшую парковку.

Уточняется, что новая функция доступна только физлицам. При этом изменение времени парковки возможно только до конца суток, однако в рамках одной сессии можно исправить или начало, или конец парковки, или номер машины и парковочной зоны.

В месяц доступны до 3 изменений.

Ранее сообщалось, что почти 1,4 тысячи люксовых автомобилей отправили на штрафстоянки из-за нарушения правил парковки в Москве этим летом.

В Дептрансе отметили, что во второй половине лета число перемещенных Bentley выросло в три раза, число Mercedes и Porsche увеличилось вдвое, а нарушителей на Tesla стало меньше: за первые 1,5 месяца лета на спецстоянку попали 17 машин, за вторые – одна.