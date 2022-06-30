Чат-бот заработал в приложении "Велобайк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В приложении "Велобайк" у пользователей появилась возможность пообщаться с чат-ботом Александрой, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"В приложении "Московский велопрокат "Велобайк" в тестовом режиме заработала чат-бот Александра", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что чат-бот предоставит пользователям интересующую их информацию о сервисе. Так, узнать можно о том, как поставить велосипед на трос, где находятся станции велопроката, как привязать транспортную карту "Тройка" к "Велобайку".

Также чат-бот ответит на вопросы о метро, МЦК, МЦД, наземном транспорте, парковках, штрафах и эвакуации.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что больше 500 новых прокатных велосипедов появляется в Москве ежегодно. Так, к 2024 году велопрокатом планируется покрыть все жилые и офисные зоны в Москве.

Глава ведомства Максим Ликсутов заявил, что необходимая инфраструктура создается и развивается, чтобы стимулировать жителей чаще ездить на велосипедах.

