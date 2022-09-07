Почти 1,4 тысячи дорогих автомобилей отправили на штрафстоянки в Москве этим летом

Фото: Москва 24
Почти 1,4 тысячи люксовых автомобилей отправили на штрафстоянки из-за нарушения правил парковки в Москве этим летом. Об этом столичный Дептранс написал в своем телеграм-канале.
"За три месяца эвакуаторы "Московского паркинга" переместили почти 1,4 тысячи дорогих автонарушителей на спецстоянку. Их владельцы не соблюдали правила парковки и стояли в неположенных местах", – говорится в публикации.
Отмечается, что на спецстоянку отправили:
Ранее стало известно, что свыше тысячи автомобилей без номеров переместили на спецстоянки в столице с начала года за нарушение правил парковки. Отмечалось, что некоторые недобросовестные водители стали использовать противозаконный лайфхак: они паркуются не по правилам и снимают номера, чтобы их машину не эвакуировали. Но нет: эвакуаторы "Московского паркинга" по решению ГИБДД или МАДИ перемещают нарушителей на спецстоянки, даже если их нельзя идентифицировать.
Москвичей предупредили, что владельцам припаркованных без номеров автомобилей будет сложно узнать, на какую спецстоянку транспорт был эвакуирован.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: