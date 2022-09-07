Почти 1,4 тысячи дорогих автомобилей отправили на штрафстоянки в Москве этим летом

Фото: Москва 24

Почти 1,4 тысячи люксовых автомобилей отправили на штрафстоянки из-за нарушения правил парковки в Москве этим летом. Об этом столичный Дептранс написал в своем телеграм-канале.

"За три месяца эвакуаторы "Московского паркинга" переместили почти 1,4 тысячи дорогих автонарушителей на спецстоянку. Их владельцы не соблюдали правила парковки и стояли в неположенных местах", – говорится в публикации.

Отмечается, что на спецстоянку отправили:

256 Mercedes;

221 Porsche;

198 BMW;

61 Audi;

18 Tesla;

12 Bentley.

В Дептрансе отметили, что во второй половине лета число перемещенных Bentley выросло в три раза, число Mercedes и Porsche увеличилось вдвое, а нарушителей на Tesla стало меньше: за первые 1,5 месяца лета на спецстоянку попали 17 машин, за вторые – одна.

Ранее стало известно, что свыше тысячи автомобилей без номеров переместили на спецстоянки в столице с начала года за нарушение правил парковки. Отмечалось, что некоторые недобросовестные водители стали использовать противозаконный лайфхак: они паркуются не по правилам и снимают номера, чтобы их машину не эвакуировали. Но нет: эвакуаторы "Московского паркинга" по решению ГИБДД или МАДИ перемещают нарушителей на спецстоянки, даже если их нельзя идентифицировать.

Москвичей предупредили, что владельцам припаркованных без номеров автомобилей будет сложно узнать, на какую спецстоянку транспорт был эвакуирован.