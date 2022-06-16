В Московской области планируют эвакуировать машины без участия ГИБДД

Правительство Московской области хотят наделить правом штрафовать за неправильную парковку и эвакуировать машины без участия ГИБДД. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Противники закона считают, что с помощью поправок в Подмосковье хотят установить больше запрещающих знаков. Между тем в правительстве Московской области отмечают, что автоинспекторы успевают оформлять не все нарушения – на штрафстоянки отправляют только 15%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.