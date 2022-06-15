Депутат оценил идею оснастить каршеринговые машины видеорегистраторами и алкозамками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин



Руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал идею сделать в каршеринге видеорегистраторы и алкозамки. Об этом сообщает RT.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день в стране наблюдается такая проблема управления автомобилями каршеринга людьми, находящимися в нетрезвом виде. То, что в РФ это есть, подтверждает, по его словам, статистика.

Депутат добавил, что еще одним вопросом, требующим регулирования, является использование каршеринга людьми без опыта вождения.

"Я бы еще дополнил: человеку, который на каршеринге попал в ДТП в течение года – двух, ограничить использование этих авто", – отметил Хамзаев.

С инициативой оснастить автомобили каршеринга системами внутренней и внешней видеофиксации и алкозамками выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

По мнению парламентария, наличие видеорегистраторов позволит избежать спорных ситуаций при разборе ДТП и предотвратить возможную порчу внутренних элементов машин каршеринга.

