"Делимобиль" планирует закрыть премиум-каршеринг – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Делимобиль" собирается приостановить деятельность премиум-каршеринга. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Уточняется, что премиум-каршеринг пользовался популярностью у топ-менеджеров, однако многие из них после начала спецоперации России по защите ЛНР и ДНР покинули столицу.

Создатель проекта "Трушеринг" Юрия Николаева, в свою очередь, пояснила, что те россияне, которые не уезжали, перестали брать премиальные авто ввиду экономии из-за обострившейся неопределенности.

Также, по данным источника, известно, что сервис приобретал парк транспорта по старым ценам. И, вероятно, прояснив стоимость машин после их подорожания в 2–3 раза, руководство решило, что выгоднее было бы распродать автомобили.

Среди других проблем – дефицит комплектующих. По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Артема Михалина, сервис не способен осуществлять обслуживание имеющегося парка и приобретать новые машины, в том числе ввиду увеличившихся расходов на лизинг.

Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов уточнил, что в случае непопадания какой-то составляющей под антироссийские ограничения, на сегодняшний день все же наблюдается достаточно долгое время доставки. Ряд посредников запустили ввоз деталей в Россию, используя параллельный импорт, однако данная схема только начала налаживаться.

Как отметил глава "Авилон Мерседес-Бенц" Ренат Тюктеев, непростые элементы машин, например такие как электронные блоки, детали кузова и подвески в ближайшее время будут поставляться исключительно на заказ. При этом время ожидания может составить до нескольких месяцев.

Помимо Anytime, трудности стали наблюдаться и у сервиса "Сберавтоподписка". По информации источника, организации приходится сокращать присутствие на рынке и увеличивать тарифы на услуги. Так, арендовать Skoda Rapid на месяц в настоящее время можно за 49,5 тысячи рублей, что практически вдвое дороже, чем в январе 2022 года. В сервисе отметили, что в связи со сложностями, которые есть на данный момент, решено пополнить парк китайскими Exeed, Geely, Haval, Chery, однако закупают машины только под заказ клиентов.

Ранее агрегатор такси Gett принял решение о приостановке работы в РФ с 1 июня. После 31 мая для водителей Gett стали недоступны заказы на поездки.

В свою очередь, Сергей Собянин выделил 450 миллионов рублей на дополнительную поддержку компаний такси и операторов каршеринга, которая предусматривает увеличение вдвое размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам на покупку транспорта.

Так, сервисы такси и каршеринга смогут оформить заявки на получение субсидий с 20 июня. Отмечается, что компании такси и каршеринга смогут выполнить финансовые обязательства перед банками и сохранить рабочие места благодаря увеличению размера субсидии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

