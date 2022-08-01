В РФ предложили расширить зону с бесплатными парковками у медучреждений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложить увеличить число бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и сопровождающих, передает RT.

Парламентарий указал на сложности, с которыми могут столкнуться посетители медучреждений.

"К примеру, согласно поступающим на мое имя обращениям, если объект здравоохранения находится в зоне, где организована платная парковка, то посещение рядовой процедуры или осмотра врачом косвенно может стоить гражданину серьезной суммы", – объяснил Милонов.

По мнению парламентария, пенсионеры и инвалиды, а также их сопровождающие, зачастую вынуждены пользоваться автомобилем из-за проблем с мобильностью или отсутствием комфортных маршрутов общественного транспорта.

Виталий Милонов предложил установить право на бесплатную парковку вблизи поликлиник и больниц в течение двух – трех часов с расчетом на то, что пациент успеет за это время пройти все необходимые процедуры.

Ранее стало известно, что власти Москвы выставили на торги 79 машино-мест в СВАО. Наибольшее число парковочных разрешений предусмотрено в Северном районе – 42.

