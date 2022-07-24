Многоэтажную стоянку на 292 авто откроют в Южном Бутове

24 июля, 20:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Многоуровневую парковку на 292 машины откроют в московском районе Южное Бутово. На объекте в настоящее время заканчиваются пусконаладочные работы, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Стоянка появится в микрорайоне Б-1, корпус 28, Г-5. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, строительство стартовало еще в 2008 году, и в 2015 году работы были завершены, но разрешение на ввод в эксплуатацию не было получено из-за дефицита средств.
На сегодняшний день вопросы с финансированием решили, в проект внесли изменения, также была получена обновленная разрешительная документация. В настоящий момент девелопер заканчивает строительные и пусконаладочные работы.
Ранее сообщалось, что дом с подземной парковкой построили по программе реновации в Зюзине.
В двухсекционном доме, расположенном на Черноморском бульваре, предусмотрено 57 однокомнатных, 32 двухкомнатные и 40 трехкомнатных квартир с готовой отделкой. Само здание оборудовано системой охраны с видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Первый этаж является нежилым.
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