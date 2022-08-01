Город продаст на торгах 79 машиномест в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков объявил, что на городские торги были выставлены 79 машиномест на северо-востоке города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В Северном районе представлено 42 лота, Алтуфьевском – 20, Останкинском – 10, еще семь объектов предлагается в Бибиреве. Парковочные места будут реализованы на открытых аукционах, а также на торгах без объявления цены", – уточнил специалист.

Больше всего машиномест планируется реализовать по адресу Челобитьевское шоссе, дом 4А. Здесь расположены 42 участка площадью от 11,3 до 13,9 квадратных метра. Еще 20 парковочных мест обустроены в районе дома 5, корпус 2 по Инженерной улице.

Заявочные кампании по обозначенным машиноместам продлятся в период с 5 по 12 августа. Аукционы пройдут в том же месяце.

В конце июня на торги были выставлены более 100 машиномест на востоке Москвы. Больше всего участков, представленных на аукционе, были расположены на Кетчерской улице в Вешняках.