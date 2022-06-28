Более 100 машино-мест выставили на торги на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные автомобилисты в ходе торгов смогут приобрести более 100 машино-мест в районах Преображенском, Измайлово, Вешняки, Богородском и Метрогородок на востоке города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В период с января по май 2022 года наиболее популярными лотами стали машино-места: на них пришлось около 60% от всех реализованных за указанный период городских объектов. В настоящее время на торги выставлено 111 парковочных мест", – рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Уточняется, что прием заявок на участие в торгах завершится в период с 8 по 29 июля. Аукционы пройдут в цифровом формате, поэтому для участия потребуется усиленная электронная подпись.

Больше всего парковочных мест доступно к покупке на Кетчерской улице в Вешняках – 45 лотов. Затем идет 1-я улица Измайловского Зверинца в Измайлове, где на аукцион выставлено 30 позиций. Некоторые из представленных к продаже машино-мест расположены на подземных паркингах.

Ранее сообщалось, что 349 машино-мест выставлены на торги на северо-западе Москвы. Из них 306 находятся на многоуровневых парковках, а 43 – на подземных. Больше всего лотов представили в Строгине – 130 объектов.

