Более 100 машино-мест выставили на торги на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные автомобилисты в ходе торгов смогут приобрести более 100 машино-мест в районах Преображенском, Измайлово, Вешняки, Богородском и Метрогородок на востоке города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В период с января по май 2022 года наиболее популярными лотами стали машино-места: на них пришлось около 60% от всех реализованных за указанный период городских объектов. В настоящее время на торги выставлено 111 парковочных мест", – рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Уточняется, что прием заявок на участие в торгах завершится в период с 8 по 29 июля. Аукционы пройдут в цифровом формате, поэтому для участия потребуется усиленная электронная подпись.
Больше всего парковочных мест доступно к покупке на Кетчерской улице в Вешняках – 45 лотов. Затем идет 1-я улица Измайловского Зверинца в Измайлове, где на аукцион выставлено 30 позиций. Некоторые из представленных к продаже машино-мест расположены на подземных паркингах.
Ранее сообщалось, что 349 машино-мест выставлены на торги на северо-западе Москвы. Из них 306 находятся на многоуровневых парковках, а 43 – на подземных. Больше всего лотов представили в Строгине – 130 объектов.
Жители района в ТиНАО пожаловались на проблемы с транспортной доступностью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: