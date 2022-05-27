Гостиницу "Марко Поло" продали на торгах в Москве

10:55
Фото: investmoscow.ru
Компания "Менеджмент-инвест" победила на торгах по продаже здания гостиницы "Марко Поло" в Спиридоньевском переулке в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по конкурентной политике.
Отмечается, что на торги было выставлено готовое бизнес-решение. Здание полностью оборудованного и обустроенного отеля площадью 6 тысяч квадратных метров подключено к центральным коммуникациям. В здании расположено 75 номеров с различными интерьерными и стилистическими решениями. Также там есть бытовая и электронная техника, текстиль, посуда, элементы декора и интерьера, мебель, а также спортивное и другое оборудование.
В пресс-службе отметили, что уникальное местоположение стало преимуществом лота. Патриаршие пруды привлекательны для туристов и жителей города: там находится много кафе, ресторанов, развлекательных и торговых заведений.
Ранее сообщалось, что столичные власти выставили на торги два земельных участка под строительство культурно-досуговых центров, расположенных на юге и юго-западе Москвы. Участки расположены на Каширском и Варшавском шоссе.
Общая площадь участков составляет 2,4 гектара. В мэрии отметили, что на этой территории можно построить галереи, музеи, концертные залы, театры, кинотеатры, рестораны, спорткомплексы и парковки общей площадью 39,7 тысячи квадратных метров.
Документы будут приниматься до 10 июня, а аукционы запланированы на 15 июня.
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