Первая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 1 по 6 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в столице с 1 по 6 ноября, сообщается на портале мэра и правительства города.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что ключевыми площадками мероприятия станут павильоны № 57 и 55 на ВДНХ, а также "Цифровое деловое пространство" на Покровке.

"На первой Московской неделе интерьера и дизайна свою продукцию представят больше 350 брендов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Туниса и Египта. В ней также примут участие технологические компании, дизайнерские и архитектурные бюро", – уточнила представитель Кремля.

Сообщается также, что на мероприятие будут приглашены более 200 отраслевых экспертов.

Уточняется, что подборки интерьера квартир и частных домов покажут в павильоне № 57, а решения для офисов, коворкинг-центров, образовательных учреждений, благоустройства и озеленения будут представлены в павильоне № 55 на ВДНХ.

Площадка "Цифровое деловое пространство" будет отведена под выставку инновационных решений в области проектирования и планировки помещений. Здесь также частично пройдет деловая программа Московской недели интерьера и дизайна.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что в рамках предстоящего мероприятия производители и дизайнеры смогут показать свои проекты широкой аудитории. Кроме того, посетителей познакомят с товарами участников программы "Сделано в Москве".

Ранее стало известно, что "Техноград" на ВДНХ примет форум "Управляй карьерой: современный подход в современном мире". Мероприятие запланировано на 29 октября, на нем выступят эксперты по подбору персонала и представители бизнеса.

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