Карьерный форум пройдет в "Технограде" на ВДНХ 29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Форум "Управляй карьерой: современный подход в современном мире" пройдет 29 октября с 10:00 до 17:00 в "Технограде" на ВДНХ. На мероприятии участники смогут научиться составлять план для развития в своей сфере деятельности, а также узнают о лучших специальностях и трендах на рынке труда.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, форум подойдет не только студентам, выпускникам высших учебных заведений и колледжей, но и тем, кто желает найти что-то новое среди разного рода профессий.

"Эксперты по подбору персонала и представители бизнеса научат составлять план развития карьеры, расскажут о перспективных специальностях и последних трендах на рынке труда", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Программа форума поделена на три секции, они будут проходить параллельно друг другу. Москвичи и гости столицы смогут посетить мастер-классы, лекции, нетворкинги, паблик-токи и деловые игры.

В секции "Дизайн карьеры" специалисты расскажут о том, как грамотно сменить род деятельности, развиваться в своей профессии и не выгорать. В блоке "Поиск работы" осветят актуальные тенденции на рынке труда. А в секции "Психология карьеры" предоставят рекомендации по мотивации.

Для участия в мероприятии следует пройти предварительную регистрацию. Форум также будет доступен через онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что "Техноград" на ВДНХ пригласил женщин освоить профессию дизайнера одежды. В рамках курса участницы узнают, какие качества нужны дизайнеру, а также как монетизировать свое увлечение. Кроме того, девушки получат подробную инструкцию, как создать свой бренд одежды.

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