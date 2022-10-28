В Москве завершают строительство эстакады южного участка МСД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эстакада южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) в районе Дорожной улицы готова на 88%. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что объект протяженностью 1,2 километра имеет съезды на Дорожную улицу и проходит через пути МЦД-2.

"В настоящее время строители ведут работы по устройству деформационных швов, гидроизоляции металлического пролета, занимаются покраской металла, а также монтажом стойки грязезащитных экранов", – добавил он.

Эстакада расположена на участке от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД. Для проезда в каждую сторону будет доступно по три полосы.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка составляет 50%. Специалисты возведут на участке три подземных пешеходных перехода и семь путепроводов, шесть из которых уже строят. Самый длинный из путепроводов на данном участке рокады возводят на съезде с Кантемировской улицы на МСД.



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