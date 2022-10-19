Эстакада-съезд с МСД на Волгоградский проспект готова почти наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство эстакады-съезда с южного участка Московского скоростного диаметра со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАД завершено почти на 50%. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что длина сооружения составит 710 метров. Для автомобилистов будут доступны две полосы в одном направлении. Эстакаду возводят от Грайвороновской до Шоссейной улицы.

"В настоящее время строители ведут работы по устройству подпорных стен и надвижке металлоконструкций пролетных строений", – сказал Загрутдинов.

На указанном участке будут дороги протяженностью 10,4 километра и пять эстакад. Так, на южном участке появится съезд через Волгоградский проспект, съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта, а также съезд с МСД на Волгоградский проспект и в сторону Московской области.

По словам Загрутдинова, южный участок Московского скоростного диаметра готов на 53%. Глава Депстроя пояснил, что общее строительство состоит из 10 участков, из которых девять возводятся, а еще один проектируется.

МСД позволит улучшить транспортное обслуживание жителей более чем 20 районов столицы. Завершение строительства всех хордовых магистралей и благоустройства территории запланировано на 2023 год.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что южный участок МСД пересекает около 9 основных магистралей столицы. По его словам, после запуска объект серьезно повлияет на транспортную ситуацию в Москве. Гендиректор компании-подрядчика "МИПСтрой № 1" Константин Маслаков отметил, что общестроительные работы по тоннелям планируется полностью завершить до конца этого года.



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