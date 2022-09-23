Собянин осмотрел ход строительства южного участка МСД

15:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Работы на южном участке Московского скоростного диаметра – от Павелецкого направления МЖД до МКАД – будут закончены в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.
Мэр уточнил, что данный участок в общей сложности пересекает порядка 9 основных магистралей столицы, а после запуска он серьезно повлияет на транспортную ситуацию не только на юге города, но и в Москве.
"Данный участок, который соединяет Павелецкое направление и МКАД, находится в активной стадии строительства. Здесь построено где-то уже больше половины всех объемов, как, собственно, и на всей Юго-Восточной хорде", – отметил Собянин.
В свою очередь, гендиректор компании-подрядчика "МИПСтрой №1" Константин Маслаков уточнил, что специалисты успеют завершить работы на южном участке к следующему году. По его словам, до конца этого планируется закончить полностью общестроительные работы по тоннелям, а уже в следующем – приступить к благоустройству.
Собянин также подчеркнул, что после ключевой очереди МСД главным строительным дорожным объектом в городе является его южное направление.
"Огромный проект, гигантский – 28 километров прямого хода, со съездами и дорожной сетью, примыкающей – около 100 километров. Основные все строительные работы выполняются в виде эстакад, путепроводов и тоннелей. Идет постоянное пересечение железных дорог, автомобильных дорог", – отметил мэр.
10 сентября Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным был открыт участок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе. Он стал последним звеном в строительстве основного участка МСД.
Отмечалось, что с 10 сентября бессветофорное движение по магистрали стало открыто от входа в город федеральной трассы М-1 на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке столицы.
В столице открыли новый участок Московского скоростного диаметра
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: