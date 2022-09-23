Собянин осмотрел ход строительства южного участка МСД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работы на южном участке Московского скоростного диаметра – от Павелецкого направления МЖД до МКАД – будут закончены в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

Мэр уточнил, что данный участок в общей сложности пересекает порядка 9 основных магистралей столицы, а после запуска он серьезно повлияет на транспортную ситуацию не только на юге города, но и в Москве.

"Данный участок, который соединяет Павелецкое направление и МКАД, находится в активной стадии строительства. Здесь построено где-то уже больше половины всех объемов, как, собственно, и на всей Юго-Восточной хорде", – отметил Собянин.

В свою очередь, гендиректор компании-подрядчика "МИПСтрой №1" Константин Маслаков уточнил, что специалисты успеют завершить работы на южном участке к следующему году. По его словам, до конца этого планируется закончить полностью общестроительные работы по тоннелям, а уже в следующем – приступить к благоустройству.

Собянин также подчеркнул, что после ключевой очереди МСД главным строительным дорожным объектом в городе является его южное направление.

"Огромный проект, гигантский – 28 километров прямого хода, со съездами и дорожной сетью, примыкающей – около 100 километров. Основные все строительные работы выполняются в виде эстакад, путепроводов и тоннелей. Идет постоянное пересечение железных дорог, автомобильных дорог", – отметил мэр.

10 сентября Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным был открыт участок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе. Он стал последним звеном в строительстве основного участка МСД.

Отмечалось, что с 10 сентября бессветофорное движение по магистрали стало открыто от входа в город федеральной трассы М-1 на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке столицы.

