Первый участок Южной рокады готов наполовину – Бочкарев

09:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка готов наполовину. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в настоящее время на данном участке идет возведение фундаментов для установки шумозащитных экранов по Кантемировской улице. Также специалисты переустраивают хозяйственно-бытовую канализацию на улице Кошкина.
На участке Южной рокады, как уточнил заммэра, сделают три подземных пешеходных перехода и семь путепроводов, на шести из которых уже начаты работы. Кроме того, на путепроводе по главному ходу улицы Кошкина на пересечении с Кантемировской улицей идет подготовка к строительству.
В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов отметил, что на первом путепроводе съезда с МСД на основной ход Кантемировской улицы производится монтаж опалубки для пролетного строения. Работы на соседнем же путепроводе, по его словам, выполнены на 34%.
"Началось сооружение двух путепроводов по основному ходу Кантемировской улицы, а общая готовность еще одного – от пересечения с Пролетарским проспектом – оценивается более чем в 40%, на нем выполнено 9 из 10 опор", – сообщил Кравцов.
Он подчеркнул, что самым длинным на данном участке является путепровод на съезде с Кантемировской улицы на МСД. Так, его протяженность, учитывая подпорные стены, равна 761 метру.
Ранее Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.
По его словам, участок МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной готов на треть. Его протяженность составит 10 километров. Строительство участка улучшит транспортную инфраструктуру юго-востока Москвы, указал он.
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