Первый участок Южной рокады готов на 50% – Бочкарев

10:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка готов на 50%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На первом участке Южной рокады началось возведение фундаментов для устройства шумозащитных экранов по Кантемировской улице. Также ведутся работы по переустройству хозяйственно-бытовой канализации на улице Кошкина", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что специалисты возведут на участке три подземных пешеходных перехода и семь путепроводов, шесть из которых уже строят.
На съезде с Московского скоростного диаметра (МСД) на основной ход Кантемировской улицы в настоящее время монтируют опалубку пролетного строения.
"Соседний путепровод готов на 34% – здесь сделаны четыре из пяти опор. Еще два путепровода строят по основному ходу Кантемировской улицы. Пятый возводят на пересечении с Пролетарским проспектом. Его готовность оценивают более чем в 40%, выполнено девять из 10 опор", – говорится в материале.
Отмечается, что самый длинный из путепроводов на данном участке рокады возводят на съезде с Кантемировской улицы на МСД. Участок готов на 50%.
Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве с начала текущего года построили более 30 километров дорог. Он отметил, что всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию 74,9 километра дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.
Глава Стройкомплекса подчеркнул, что ко Дню города в Москве открыли ряд ключевых дорожных объектов, среди которых путепровод на МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля, транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе и участок Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до территории поселения Кокошкино. Также был открыт участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе.
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