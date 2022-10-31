31 октября, 21:53Регионы
В Херсоне на 15 км расширили зону вывоза жителей из-за угрозы атаки ВСУ
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Зону вывоза жителей в Херсонской области увеличили на 15 километров от Днепра. Решение было принято в связи с угрозой массированного ракетного удара Киевом по плотине Каховской ГЭС, рассказал в своем телеграм-канале губернатор области Владимир Сальдо.
По его словам, на территории региона есть опасность затопления, массовых разрушений, которые могут привести к гуманитарной катастрофе. Из-за этого Сальдо принял решение расшить зону вывоза жителей.
"Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов", – поделился губернатор.
Он добавил, что область находится под защитой военнослужащих РФ. Инициатива о расширении зоны, утверждает Сальдо, поспособствует созданию эшелонированной обороны, которая позволит отразить атаки ВСУ и защитить мирное население.
Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, а также действовать по установленным правилам и не поддаваться панике.
Ранее вице-губернатор Кирилл Стремоусов рассказал, что украинская сторона предприняла попытку прорвать линию обороны на бериславском направлении в Херсонской области. По его словам, атаку удалось отразить, российские военные уничтожили два танка.
19 октября Стремоусов рассказал, что ВСУ стянули к линии фронта наемников и военную технику. Из-за этого местных жителей начали вывозить из региона в более безопасные места. С 20 октября в Херсонской области действует военное положение.
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