Стремоусов заявил, что ВСУ могут предпринять попытку наступления на Херсонскую область

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

В ближайшее время ВСУ могут предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы", – сказал он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем Стремоусов подчеркнул, что в настоящее время ситуация на линии фронта находится под контролем. Он добавил, что выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

Ранее сообщалось, что системы ПВО отразили удар ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS по Херсону. Как сообщал Стремоусов, украинские боевики планировали атаковать гражданскую инфраструктуру города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли Антоновский мост и переправу через Днепр в Херсоне

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!