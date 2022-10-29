"Мой район. Навигатор": на севере Москвы завершили благоустройство Волоколамского шоссе

На севере столицы завершились основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе. Главной задачей было сделать трассу максимально удобной для пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Для этого там оборудовали 36 современных остановочных павильонов.

В районе магистрали заменили покрытие тротуаров, обновили асфальт на проезжей части. Вдоль дороги установили более тысячи фонарей. Сейчас на Волоколамском шоссе идет озеленение. Уже разбито около 150 тысяч квадратных метров газона.

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