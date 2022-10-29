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"Мой район. Навигатор": на севере Москвы завершили благоустройство Волоколамского шоссе

"Мой район. Навигатор": на севере Москвы завершили благоустройство Волоколамского шоссе

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На севере столицы завершились основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе. Главной задачей было сделать трассу максимально удобной для пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Для этого там оборудовали 36 современных остановочных павильонов.

В районе магистрали заменили покрытие тротуаров, обновили асфальт на проезжей части. Вдоль дороги установили более тысячи фонарей. Сейчас на Волоколамском шоссе идет озеленение. Уже разбито около 150 тысяч квадратных метров газона.

Подробнее – в сюжете программы "Мой район. Навигатор".

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