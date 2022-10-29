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"Мой район. Навигатор": более 1 млн человек посетили музейный город ВДНХ с начала года

"Мой район. Навигатор": более 1 млн человек посетили музейный город ВДНХ с начала года

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Одно из самых посещаемых мест Москвы – музейный город ВДНХ. С начала года его посетили свыше миллиона человек.

Пространство объединяет более 20 площадок, которые расположены на Центральной аллее выставочного комплекса.

Среди популярных экспозиций – Центр "Космонавтика и авиация", где можно увидеть полноразмерный макет орбитальной станции "Мир", Музей славянской письменности "Слово" и музей ВДНХ. Там хранится архивная кинохроника и подлинные предметы, связанные с историей выставки.

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